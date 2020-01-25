Ярославца третий раз за два года будут судить за неуплату алиментов

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:01:14+03:00

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40-летний ярославец упорно отказывается платить алименты своей дочери. Мужчина нигде не работает и даже не собирается устраиваться на работу. Правда, отсутствие официального заработка ни коим образом не освобождает родителя от его обязанностей по содержанию ребенка. Но в этом случае, ярославец сам себя от этих обязанностей освободил. Правоохранительные органы с этим решением оказались в корне не согласны. Мужчину осудили за неуплату алиментов - результатов это не дало: как не платил, так и не начал платить.

Второй суд прошел в 2019 году: мужчину вновь не лишили свободы и такие мягкие наказания, судя по всему, никак не могли сподвигнуть горе-отца на какие-либо действия.

В ближайшее время должен состояться уже третий суд за последние два года. Как сообщает прокуратура Ярославской области, учитывая данные о личности мужчины и его явное нежелание выплачивать деньги на содержание дочери, теперь подозреваемому грозит реальное наказание. Ярославец может сесть на срок до одного года. При этом

долг по алиментам с него не снимается.

ИСТОЧНИК KP.RU