2020-01-25T16:01:14+03:00
Общество

Ярославца третий раз за два года будут судить за неуплату алиментов

40-летнему мужчине грозит год лишения свободы
Полина Вачнадзе
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Отец упорно отказывается платить деньги на содержание дочериОтец упорно отказывается платить деньги на содержание дочериФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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40-летний ярославец упорно отказывается платить алименты своей дочери. Мужчина нигде не работает и даже не собирается устраиваться на работу. Правда, отсутствие официального заработка ни коим образом не освобождает родителя от его обязанностей по содержанию ребенка. Но в этом случае, ярославец сам себя от этих обязанностей освободил. Правоохранительные органы с этим решением оказались в корне не согласны. Мужчину осудили за неуплату алиментов - результатов это не дало: как не платил, так и не начал платить.

Второй суд прошел в 2019 году: мужчину вновь не лишили свободы и такие мягкие наказания, судя по всему, никак не могли сподвигнуть горе-отца на какие-либо действия.

В ближайшее время должен состояться уже третий суд за последние два года. Как сообщает прокуратура Ярославской области, учитывая данные о личности мужчины и его явное нежелание выплачивать деньги на содержание дочери, теперь подозреваемому грозит реальное наказание. Ярославец может сесть на срок до одного года. При этом

долг по алиментам с него не снимается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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