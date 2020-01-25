2020-01-25T11:19:21+03:00
Общество

Главу Переславля оштрафовали за то, что он не смог организовать проезд детей в школу

Администрация города также не сделала дорогу для разворота и не установила дорожные знаки
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Выполнить свои обязательства перед школьниками администрации все равно придется. ФОТО: УФССП по Ярославской областиВыполнить свои обязательства перед школьниками администрации все равно придется. ФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

Общая сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. Администрация Переславля-Залесского должна была оборудовать в деревне Чашницы дорогу для разворота, установить дорожные знаки и организовать бесплатную доставку детей в школу. Кроме того, необходимо было провести межевание земель на городском кладбище. Но ничего этого власти не выполнили.

- Главе вручены постановления о возбуждении исполнительных производств, предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение судебных решений и предоставлен срок для добровольного исполнения, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области. - Учитывая то, что требования до настоящего времени не выполнены, а со стороны

муниципального образования писем о принимаемых мерах, ходатайства об отложении исполнительных действий и заявления в суд о предоставлении отсрочки исполнения решения суда не предъявлялись, судебным приставом принято решение о привлечении главы муниципального образования к административной ответственности.

Судебный пристав-исполнитель составил пять административных протоколов на общую сумму 50 тысяч рублей. Но даже штраф не освобождает местную администрацию от обязанностей,

которые она должна выполнить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославца третий раз за два года будут судить за неуплату алиментов
В Рыбинске из-за ремонта ливневок перекроют несколько улиц
В Ярославской области в ночном ДТП погиб человек, двое пострадали
Главу Переславля оштрафовали за то, что он не смог организовать проезд детей в школу
«Вдруг меня прижало к стене автобусом»: ярославский водитель легковушки рассказал свою версию смертельной аварии
«В аварии на Московском проспекте погиб мой отец»: в соцсетях появилось письмо ярославца
Престарелому ярославцу, изнасиловавшему 12-летнего мальчика, дали 23 года
Переславская прокуратура признала автодороги района опасными для жизни
В Ярославскую детскую клиническую больницу поступили новые гастроскопы
После утреннего столкновения автобусов в больницу обратились 24 человека
В Рыбинске из госучреждения пропал подросток
Вынесен приговор членам междугородней нарко-организации. У них камень с души упал
В Ярославле пройдет матч Еврохоккейтура
Ярославские полицейские научили студентов распознавать людей в состоянии наркотического опьянения
От машины не осталось ничего: в жуткой аварии в Карачихе пострадали два человека
Федеральный проект сделал небо над Рыбинском чистым
Студенты какого вуза Ярославля чаще всего получают посылки
Второго подростка, сбежавшего из обители в Переславском районе, нашли в Москве
Дорогая сердцу циркулярная пила. В Ярославле бывшие супруги не могли поделить имущество
В Ярославской области офицер сел на 3 года за поножовщину
«Шинник» в домашнем матче четвертьфинала Кубка России сыграет с «Уралом» 4 марта
Ярославец перевел мошенникам больше полутора миллионов рублей
Деминский марафон пройдет под Рыбинском в конце февраля
Журналисты «КП-Ярославль» отправятся на поиски снега в Сочи
В Ярославле заволжанам помогут быстро заключить договоры на техобслуживание газового оборудования
В Ярославле еще один автобус попал в ДТП
Новый сектор Осташинского кладбища в Ярославле теперь обещают благоустроить к маю
Видео смертельного столкновения автобусов в Ярославле, парализовавшего город