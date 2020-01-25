Главу Переславля оштрафовали за то, что он не смог организовать проезд детей в школу

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:19:21+03:00

Выполнить свои обязательства перед школьниками администрации все равно придется. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Администрация города также не сделала дорогу для разворота и не установила дорожные знаки

Изменить размер текста: A A

Общая сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. Администрация Переславля-Залесского должна была оборудовать в деревне Чашницы дорогу для разворота, установить дорожные знаки и организовать бесплатную доставку детей в школу. Кроме того, необходимо было провести межевание земель на городском кладбище. Но ничего этого власти не выполнили.

- Главе вручены постановления о возбуждении исполнительных производств, предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение судебных решений и предоставлен срок для добровольного исполнения, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области. - Учитывая то, что требования до настоящего времени не выполнены, а со стороны

муниципального образования писем о принимаемых мерах, ходатайства об отложении исполнительных действий и заявления в суд о предоставлении отсрочки исполнения решения суда не предъявлялись, судебным приставом принято решение о привлечении главы муниципального образования к административной ответственности.

Судебный пристав-исполнитель составил пять административных протоколов на общую сумму 50 тысяч рублей. Но даже штраф не освобождает местную администрацию от обязанностей,

которые она должна выполнить.

ИСТОЧНИК KP.RU