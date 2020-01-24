Престарелому ярославцу, изнасиловавшему 12-летнего мальчика, дали 23 года

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:30:42+03:00

Кроме того, преступника судили за два эпизода разбоя и уклонение от административного надзора

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В Ярославле состоялся суд над 59-летнем местным жителем, который обвинялся в изнасиловании, двух эпизодах разбоя и уклонении от административного надзора. В апреле 2018 года мужчина освободился из тюрьмы, за ним был установлен административный надзор. Невзирая на ограничения, преступник покинул место проживания и начал скитаться по региону.

- В апреле 2019 года злоумышленник, находясь в Ярославле, напал на 12-летнего мальчика и, приставив к его горлу нож, угрожая убийством, изнасиловал и похитил у него сотовый телефон стоимостью 22 тысячи рублей, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления следственного комитета РФ по Ярославской области. - Спустя два дня он также с применением ножа ограбил 38-летнюю женщину, похитив у нее сотовый телефон и деньги.

В данном случае сумма причиненного ущерба составила 5500 рублей. Ярославский областной суд приговорил мужчину к 23 годам заключения в исправительной колонии особого режима. Кроме того, в адрес руководства органов внутренних дел внесено представление об устранении нарушений, которые способствовали совершению данных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU