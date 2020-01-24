2020-01-24T19:34:50+03:00
Общество

Переславская прокуратура признала автодороги района опасными для жизни

В суд направлено заявление на администрацию городского округа Переславль-Залесский о проведении капитального ремонта аварийных участков
Полина ЗАЙЦЕВА
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В связи с коллективным обращением жителей Переславля-Залесского прокуратура провела проверку качества покрытия автомобильных дорог по переулкам Призывному и Оптимистов. В ходе рейда выяснилось, что данные дороги опасны для жизни и здоровья людей.

- Асфальтовое покрытие имеет просадки, выбоины, иные повреждения, которые затрудняют движение транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки в суд было передано заявление о возложении на администрацию городского округа обязанности провести капитальный ремонт указанных участков. Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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