В Ярославскую детскую клиническую больницу поступили новые гастроскопы

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:30:23+03:00

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В областную детскую клиническую больницу поступили три современных аппарата для осмотра внутренней поверхности желудка и двенадцатиперстной кишки – два переносных гастродуоденоскопа и видеогастродуоденоскоп. Стоимость оборудования составила более 4 миллионов рублей.

По словам директора регионального департамента здравоохранения и фармации Руслана Саитгареева, новое оборудование позволит сократить время ожидания исследований и повысить доступность эндоскопической помощи маленьким жителям региона.

Гастроскопы можно использовать для взятия биопсии, остановки кровотечений, удаления инородных тел, с их помощью можно проводить эндоскопическое ассистирование при хирургических операциях.

Переносные фиброгастродуоденоскопы дадут возможность обследовать пациентов не только в эндоскопическом, но и в других отделениях больницы, например, в реанимации. Видеогастродуоденоскоп предназначен для диагностических и лечебных исследований у детей среднего и старшего возраста. Этот аппарат позволяет выводить изображение на экран, а также сохранять и прикреплять фотографии к протоколу заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU