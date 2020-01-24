2020-01-24T18:30:23+03:00
Общество

В Ярославскую детскую клиническую больницу поступили новые гастроскопы

Новое оборудование сократит время ожидания исследований
Светлана Крутикова
Поделиться:
Новое оборудование сократит время ожиданияНовое оборудование сократит время ожиданияФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В областную детскую клиническую больницу поступили три современных аппарата для осмотра внутренней поверхности желудка и двенадцатиперстной кишки – два переносных гастродуоденоскопа и видеогастродуоденоскоп. Стоимость оборудования составила более 4 миллионов рублей.

По словам директора регионального департамента здравоохранения и фармации Руслана Саитгареева, новое оборудование позволит сократить время ожидания исследований и повысить доступность эндоскопической помощи маленьким жителям региона.

Гастроскопы можно использовать для взятия биопсии, остановки кровотечений, удаления инородных тел, с их помощью можно проводить эндоскопическое ассистирование при хирургических операциях.

Переносные фиброгастродуоденоскопы дадут возможность обследовать пациентов не только в эндоскопическом, но и в других отделениях больницы, например, в реанимации. Видеогастродуоденоскоп предназначен для диагностических и лечебных исследований у детей среднего и старшего возраста. Этот аппарат позволяет выводить изображение на экран, а также сохранять и прикреплять фотографии к протоколу заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Переславская прокуратура признала автодороги района опасными для жизни
В Ярославскую детскую клиническую больницу поступили новые гастроскопы
После утреннего столкновения автобусов в больницу обратились 24 человека
В Рыбинске из госучреждения пропал подросток
Вынесен приговор членам междугородней нарко-организации. У них камень с души упал
В Ярославле пройдет матч Еврохоккейтура
Ярославские полицейские научили студентов распознавать людей в состоянии наркотического опьянения
От машины не осталось ничего: в жуткой аварии в Карачихе пострадали два человека
Федеральный проект сделал небо над Рыбинском чистым
Студенты какого вуза Ярославля чаще всего получают посылки
Второго подростка, сбежавшего из обители в Переславском районе, нашли в Москве
Дорогая сердцу циркулярная пила. В Ярославле бывшие супруги не могли поделить имущество
В Ярославской области офицер сел на 3 года за поножовщину
«Шинник» в домашнем матче четвертьфинала Кубка России сыграет с «Уралом» 4 марта
Ярославец перевел мошенникам больше полутора миллионов рублей
Деминский марафон пройдет под Рыбинском в конце февраля
Журналисты «КП-Ярославль» отправятся на поиски снега в Сочи
В Ярославле заволжанам помогут быстро заключить договоры на техобслуживание газового оборудования
В Ярославле еще один автобус попал в ДТП
Новый сектор Осташинского кладбища в Ярославле теперь обещают благоустроить к маю
Видео смертельного столкновения автобусов в Ярославле, парализовавшего город