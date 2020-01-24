В Рыбинске из госучреждения пропал подросток

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:02:52+03:00

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В Ярославской области идут поиски пропавшего в Рыбинске 15-летнего Алексея Кондратьева. Подросток ушел из госучреждения в поселке Волжском утром 22 января, около 8 часов. С тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид Алексею 15 лет, рост около 165 см, худощавый. Был одет во все черное.

Если вы знаете, где он может быть, или видели мальчика после 22 января, пожалуйста, сообщите в полицию по телефонам 02, 102,112. Также вы можете сообщить об этом волонтерам по номеру 89109640838

Напомним, сегодня стало известно, что поиски сбежавших из обители под Переславлем подростов окончательно прекратились

Фото: ЯрСпас

ИСТОЧНИК KP.RU