Вынесен приговор членам междугородней нарко-организации. У них камень с души упал

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:54:14+03:00

Преступники признались, что ждали, когда их повяжут и освободят совесть Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В Ярославской области вынесен приговор банде из шести человек, распространявшей на территории региона и за его пределами накркотики. Дельцы специализировались на «соли», работая на один из интернет-магазинов. Участникам ОПГ от 23 до 27 лет. Двое в свободное от «работы» время работали в ярославском кафе.

Все началось, когда сотрудники наркоонтроля поймали во Фрунзенском районе закладчицу. Девушка везла «соль» из тайника, чтобы раскидать ее по закладкам.

Взяв ее с поличным, наркополицейские вышли на следующее звено – 25 и 24-летнего сбытчика, которые пополняли тайники веществом. Они настолько хорошо справлялись со своей ролью, что должны были ехать покорять Москву. Не срослось.

Далее правоохранители повязали двух «командированных» к нам из Орла. Один из них развозил по городу «соль» на своем скутере, чтобы все успеть. Его «коллега» снимал вместе с ним квартиру, где расфасовывал наркотик. На «блатхате» нашли около двух килограммов.

Когда наркобаронов поймали, они тут же раскаялись, признались и даже признались, что теперь-то им стало гораздо легче на душе.

Преступникам назначили от шести до девяти лет, одному, по совокупности, 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU