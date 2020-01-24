Вынесен приговор членам междугородней нарко-организации. У них камень с души упал
В Ярославской области вынесен приговор банде из шести человек, распространявшей на территории региона и за его пределами накркотики. Дельцы специализировались на «соли», работая на один из интернет-магазинов. Участникам ОПГ от 23 до 27 лет. Двое в свободное от «работы» время работали в ярославском кафе.
Все началось, когда сотрудники наркоонтроля поймали во Фрунзенском районе закладчицу. Девушка везла «соль» из тайника, чтобы раскидать ее по закладкам.
Взяв ее с поличным, наркополицейские вышли на следующее звено – 25 и 24-летнего сбытчика, которые пополняли тайники веществом. Они настолько хорошо справлялись со своей ролью, что должны были ехать покорять Москву. Не срослось.
Далее правоохранители повязали двух «командированных» к нам из Орла. Один из них развозил по городу «соль» на своем скутере, чтобы все успеть. Его «коллега» снимал вместе с ним квартиру, где расфасовывал наркотик. На «блатхате» нашли около двух килограммов.
Когда наркобаронов поймали, они тут же раскаялись, признались и даже признались, что теперь-то им стало гораздо легче на душе.
Преступникам назначили от шести до девяти лет, одному, по совокупности, 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU