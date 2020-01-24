2020-01-24T17:50:15+03:00
Спорт

В Ярославле пройдет матч Еврохоккейтура

30 апреля в «Арене-2000» сыграют сборные России и Швеции
Светлана Крутикова
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Ярославль уже не в первый раз станет местом проведения выездных встречЯрославль уже не в первый раз станет местом проведения выездных встречФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле в апреле 2020 года пройдет вынесенный матч Еврохоккейтура. Региональные власти договорились об этом с руководством Федерации хоккея.

– Несомненно, это свидетельствует о признании Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов России. Я благодарен Федерации хоккея Россия за доверие и поддержку. Уверен, для участников, гостей соревнований и ярославцев это будет настоящий праздник хоккея, – сказал Дмитрий Миронов.

Также губернатор отметил, что в Ярославской области созданы все условия для соревнований самого высокого международного уровня и накоплен большой опыт проведения игр национальной сборной.

Ярославль уже не в первый раз станет местом проведения выездных встреч Еврохоккейтура: в апреле 2018 года здесь играли сборные России и Швеции, а спустя год наша сборная встретилась с командой Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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