2020-01-24T16:59:07+03:00
Общество

Ярославские полицейские научили студентов распознавать людей в состоянии наркотического опьянения

И на примерах рассказали, к чему может привести употребление запрещенных препаратов
Полина Вачнадзе
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В рамках акции «Студенческий десант» учащиеся вузов побывали в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области. Ребята не только познакомились с особенностями работы подразделения и отряда спецназначения «Гром», но и научились распознавать людей в состоянии измененного сознания. А еще гостям рассказали об административной и уголовной ответственности за употребление запрещенных препаратов и их распространение.

Кроме того, полицейские не просто прочитали студентам лекцию о вреде наркотиков, но и показали фильм на эту тему, с примерами, так сказать, из жизни. Как говорится, лучше один раз увидеть, к чему может привести эта привычка, чем сто раз услышать.

Еще ребята посмотрели, как работает кинолог с собакой, натасканной на поиск наркотиков.

Хочется верить, что с сотрудниками наркоконтроля эти студенты будут встречаться только на подобных мероприятиях, а не по более печальным поводам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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