2020-01-24T16:14:04+03:00
Общество

Студенты какого вуза Ярославля чаще всего получают посылки

Почта России опубликовала интересную статистику ко Дню студента
Полина Вачнадзе
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Посылки приходили в основном из Архангельской, Мурманской, Тамбовской, Костромской и Ивановской областейПосылки приходили в основном из Архангельской, Мурманской, Тамбовской, Костромской и Ивановской областейФото: Олег ЗОЛОТО
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За минувший год студенты Ярославской области, живущие в общежитиях, получили более 270 тысяч почтовых отправлений и бандеролей. Чаще всего весточки из дома приходят к курсантам Военно-космической академии им.Можайского, студентам демидовского и педагогического университетов.

В Ярославский регион посылки приходили в основном из Архангельской, Мурманской, Тамбовской, Костромской и Ивановской областей, а также из дальнего и ближнего зарубежья.

Чтобы отправить бандероль в общежитие, нужно указать его точный адрес, индекс, фамилию, имя и отчество адресата, а также номер его комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Студенты какого вуза Ярославля чаще всего получают посылки
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