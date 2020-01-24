Студенты какого вуза Ярославля чаще всего получают посылки
За минувший год студенты Ярославской области, живущие в общежитиях, получили более 270 тысяч почтовых отправлений и бандеролей. Чаще всего весточки из дома приходят к курсантам Военно-космической академии им.Можайского, студентам демидовского и педагогического университетов.
В Ярославский регион посылки приходили в основном из Архангельской, Мурманской, Тамбовской, Костромской и Ивановской областей, а также из дальнего и ближнего зарубежья.
Чтобы отправить бандероль в общежитие, нужно указать его точный адрес, индекс, фамилию, имя и отчество адресата, а также номер его комнаты.
ИСТОЧНИК KP.RU