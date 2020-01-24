Студенты какого вуза Ярославля чаще всего получают посылки

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:14:04+03:00

Посылки приходили в основном из Архангельской, Мурманской, Тамбовской, Костромской и Ивановской областей Фото: Олег ЗОЛОТО

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За минувший год студенты Ярославской области, живущие в общежитиях, получили более 270 тысяч почтовых отправлений и бандеролей. Чаще всего весточки из дома приходят к курсантам Военно-космической академии им.Можайского, студентам демидовского и педагогического университетов.

В Ярославский регион посылки приходили в основном из Архангельской, Мурманской, Тамбовской, Костромской и Ивановской областей, а также из дальнего и ближнего зарубежья.

Чтобы отправить бандероль в общежитие, нужно указать его точный адрес, индекс, фамилию, имя и отчество адресата, а также номер его комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU