Второго подростка, сбежавшего из обители в Переславском районе, нашли в Москве

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:07:09+03:00

Первый сегодня сам вернулся домой к родителям

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Поиски подростков, сбежавших из Свято-Алексеевской пустыни 22 января, благополучно завершились, мальчики найдены. Эту информацию подтвердили в СКР по Ярославской области.

12-летний подросток, местонахождение которого было установлено сегодня утром, убежал в Москву к родителям. Второго, 14-летнего, тоже нашли в столице. В бегах ребята находились два дня. Как они добрались до Москвы, почему решили сбежать из обители – сейчас выясняется. Главное, что их путешествие закончилось благополучно и никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU