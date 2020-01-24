В Ярославской области офицер сел на 3 года за поножовщину

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:25:35+03:00

Находясь на базе отдыха, он чуть не убил своего знакомого

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В Ярославской области суд вынес приговор офицеру: мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Конфликт между майором и потерпевшим произошел ночью 22 июля на базе отдыха в Брейтовском районе, недалеко от села Прозорово. Офицер был пьян и когда началась ссора с приятелем, схватился за нож. Он нанес потерпевшему два удара: в руку и в грудь.

- Ярославский гарнизонный военный суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщает военный следственный отдел СКР по Ярославскому гарнизону.

ИСТОЧНИК KP.RU