«Шинник» в домашнем матче четвертьфинала Кубка России сыграет с «Уралом» 4 марта

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:19:26+03:00

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Еще в прошлом году стало известно, что нашему «Шиннику» по жребию соперником в четвертьфинал достался екатеринбургский «Урал». Причем, игра должна будет пройти на поле «Шинника». Не была известна только дата матча, поскольку по регламенту это могло быть 4 или 5 марта 2020 года.

И вот сегодня не стало последней неясности. РФС уже объявил, что этот матч состоится на стадионе «Шинник» 4 марта. Даже время начала матча названо – 18.30.

Но в последнее время в этом деле возникла новая неопределенность, вызванная уже нынешней необычно теплой зимой. В прошлые годы при морозных зимах главный газон «Шинника» могли подготовить для большого футбола только во второй половине марта, и то со скрипом. Ранние матчи марта уже несколько лет проводят на Малой спортивной арене стадиона «Шинник», где искусственное покрытие и подогрев. Но в связи с отсутствием снежного покрова на главном газоне с естественным покрытием не исключена возможность, что работникам стадиона удастся подготовить его к кубковому матчу. Впрочем, на бога надейся, как говорится, а сам не плошай. За февраль всё прояснится

ИСТОЧНИК KP.RU