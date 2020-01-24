Ярославец перевел мошенникам больше полутора миллионов рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:14:10+03:00

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За помощью к полицейским обратился 59-летний ярославец, попавшийся на удочку мошенников. Причем, сказать, что злоумышленники использовали какие-то современные «снасти», нельзя. Развод стар как мир: звонок на сотовый от «сотрудника банка» с сообщением о том, что кто-то пытается снять деньги с карты клиента. Пожилой мужчина так перепугался за свои сбережения, что взял карту и ноги в руки и понесся к ближайшему банкомату, где под диктовку преступника перевел больше полутора миллионов рублей. Когда он понял, кому подарил целую «однушку», было уже поздно.

Сейчас полицейские ищут злоумышленников, которые обвели вокруг пальца очередного ярославца. И в очередной раз напоминают: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU