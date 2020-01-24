Деминский марафон пройдет под Рыбинском в конце февраля

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:05:59+03:00

Кроме золотой и серебряной гонок также пройдут соревнования юниоров на 2, 5 и 10 километров, а также бэби-марафон. ФОТО: администрация Рыбинска

На него уже зарегистрировалось более двух тысяч человек

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Самый крупный в России и третий в мире по количеству финишеров XIII международный Ростех Деминский лыжный марафон будет проходить 29 февраля и 1 марта.

Для участия в 50-километровой гонке и гонке классическим стилем уже зарегистрировалось более двух тысяч человек их 13 стран мира, включая Россию. На лыжне встретятся и профессиональные спортсмены, и любители лыжного спорта из 56 регионов.

- Сейчас самый важный вопрос – как сохранить снежную трассу. Ее техническая подготовка началась еще осенью, но погодные условия с плюсовыми дневными и ночными температурами влияют на состояние снежной подушки, - сказал директор Деминских марафонов Александр Игнатьев.

В качестве пример он привел чемпионат Мира по лыжным гонкам, который проходил в Швеции в 1989 году – погодные условия были аналогичные сегодняшним. В 2011 и 2012 года снег в Демино выпал буквально накануне соревнований, а в 13-м – наоборот: за день выпала месячная норма и лыжники бежали по щиколотку в снегу.

Кроме золотой и серебряной гонок также пройдут соревнования юниоров на 2, 5 и 10 километров, а также бэби-марафон.

ИСТОЧНИК KP.RU