В Ярославле еще один автобус попал в ДТП

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:18:32+03:00

На пересечении Лисицына и Мышкинского проезда автобус врезался в столб

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24 января в Ярославле один за другим бьются автобусы. Утро началось с жуткого ДТП на Московском проспекте. В аварии один человек погиб, больше десяти пострадали.

Еще одно ДТП произошло на пересечении Мышкинского проезда с улицей Лисицына. Здесь автобус врезался в столб, пытаясь уйти от столкновения с автомобилем, который начал поворачивать налево с правой полосы. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Фото: Дмитрий Кисляков, Первый ярославский автопортал/vk.com

После того, как автобус перекрыл перекресток, водители других машин стали объезжать преграду прямо по пешеходному переходу.

Еще одно ДТП с автобусом за сегодня. Лисицына/Мышкинский. 24.0120.

ИСТОЧНИК KP.RU