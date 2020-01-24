2020-01-24T14:18:32+03:00
Происшествия

В Ярославле еще один автобус попал в ДТП

На пересечении Лисицына и Мышкинского проезда автобус врезался в столб
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: SafeRegionФото: SafeRegion
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24 января в Ярославле один за другим бьются автобусы. Утро началось с жуткого ДТП на Московском проспекте. В аварии один человек погиб, больше десяти пострадали.

Еще одно ДТП произошло на пересечении Мышкинского проезда с улицей Лисицына. Здесь автобус врезался в столб, пытаясь уйти от столкновения с автомобилем, который начал поворачивать налево с правой полосы. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Фото: Дмитрий Кисляков, Первый ярославский автопортал/vk.com

Фото: Дмитрий Кисляков, Первый ярославский автопортал/vk.com

После того, как автобус перекрыл перекресток, водители других машин стали объезжать преграду прямо по пешеходному переходу.

Еще одно ДТП с автобусом за сегодня. Лисицына/Мышкинский. 24.0120.

ИСТОЧНИК KP.RU

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