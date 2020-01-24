В Ярославле еще один автобус попал в ДТП
24 января в Ярославле один за другим бьются автобусы. Утро началось с жуткого ДТП на Московском проспекте. В аварии один человек погиб, больше десяти пострадали.
Еще одно ДТП произошло на пересечении Мышкинского проезда с улицей Лисицына. Здесь автобус врезался в столб, пытаясь уйти от столкновения с автомобилем, который начал поворачивать налево с правой полосы. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Фото: Дмитрий Кисляков, Первый ярославский автопортал/vk.com
После того, как автобус перекрыл перекресток, водители других машин стали объезжать преграду прямо по пешеходному переходу.
Еще одно ДТП с автобусом за сегодня. Лисицына/Мышкинский. 24.0120.
ИСТОЧНИК KP.RU