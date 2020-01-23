2020-01-23T19:59:32+03:00
Общество

К концу недели в Ярославле наступят морозы и выпадет снег

Ртуть в термометре упадет до -9 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Днем температура воздуха начнет колебаться от -3 до +2 градусовДнем температура воздуха начнет колебаться от -3 до +2 градусовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В пятницу, 24 января, синоптики обещают облачную погоду, и иногда будет идти снег.

– В отдельных районах налипание мокрого снега, метель, – предупреждают жителей области в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Порывы ветра могут увеличиться до 15 метров в секунду. Ночью ртуть в термометре упадет до -9 градусов. Днем температура воздуха начнет колебаться от -3 до +2 градусов. На дорогах местами образуется гололед. При осадках метеорологическая видимость может ухудшиться до 2000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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