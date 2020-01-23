Посвящение в хлеборобы, аудиоэкскурсии и зимний фристайл: как отметить День студента в Ярославской области
День студента в Ярославской области можно провести интересно и весело. Для молодых людей подготовили мастер-классы, интерактивы, квесты и онлайн-проекты.
Например, туристы и горожане смогут составить собственный маршрут, используя арт-карту. На ней представлены государственные и частные музеи, театры и другие интересные места.
Ближе познакомиться с Ярославлем поможет аудиогид «Ярославия. Большое автомобильное путешествие». С помощью него можно прослушать 70 исторических аудиоэкскурсий для 11 городов области и села Вятского.
Активно провести время получится в спортивно-туристических центрах в Рыбинском, Брейтовском, Переславском и Ярославском районах – покататься с горок на санках, сноубордах и лыжах или пройти курс обучения фристайлу.
Чтобы больше узнать про быт советских людей, нужно ехать в Пошехонье. Там организаторы подготовили квест «Слава труду!». Если вы пройдете все испытание, то вас ждет посвящение в хлеборобы.
А в Мышкинском районе «Город мастеров» приглашает ярославских студентов на фольклорную развлекательную программу и ремесленные мастер-классы.
ИСТОЧНИК KP.RU