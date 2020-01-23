Посвящение в хлеборобы, аудиоэкскурсии и зимний фристайл: как отметить День студента в Ярославской области

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:38:51+03:00

Активно провести время можно в спортивно-туристических центрах в Рыбинском, Брейтовском, Переславском и Ярославском районах Фото: Правительство Ярославской области

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День студента в Ярославской области можно провести интересно и весело. Для молодых людей подготовили мастер-классы, интерактивы, квесты и онлайн-проекты.

Например, туристы и горожане смогут составить собственный маршрут, используя арт-карту. На ней представлены государственные и частные музеи, театры и другие интересные места.

Ближе познакомиться с Ярославлем поможет аудиогид «Ярославия. Большое автомобильное путешествие». С помощью него можно прослушать 70 исторических аудиоэкскурсий для 11 городов области и села Вятского.

Активно провести время получится в спортивно-туристических центрах в Рыбинском, Брейтовском, Переславском и Ярославском районах – покататься с горок на санках, сноубордах и лыжах или пройти курс обучения фристайлу.

Чтобы больше узнать про быт советских людей, нужно ехать в Пошехонье. Там организаторы подготовили квест «Слава труду!». Если вы пройдете все испытание, то вас ждет посвящение в хлеборобы.

А в Мышкинском районе «Город мастеров» приглашает ярославских студентов на фольклорную развлекательную программу и ремесленные мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU