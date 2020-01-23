Жителей Переславского района обеспечат качественной питьевой водой
Новая станция водоподготовки в селе Купанском Переславского района должна начать работать новая станция водоподготовки. Там вода перед поступлением в дому будет проходить несколько этапов очистки и таким образом около 1,5 тысяч жителей села смогут пить хорошую воду.
Строительство станции ведется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Стоимость объекта – около 31 миллиона рублей.
По контракту объект должен быть сдан до 31 августа. Уже завершены работы по устройству накопительной емкости, сделан фундамент, идет монтаж наружных сетей канализации.
ИСТОЧНИК KP.RU