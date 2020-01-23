2020-01-23T16:20:43+03:00
Общество

Жителей Переславского района обеспечат качественной питьевой водой

В этом году должна начать работать новая станция водоподготовки
Полина Вачнадзе
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Строительство должно завершиться до 31 августа. ФОТО: правительство Ярославской областиСтроительство должно завершиться до 31 августа. ФОТО: правительство Ярославской области
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Новая станция водоподготовки в селе Купанском Переславского района должна начать работать новая станция водоподготовки. Там вода перед поступлением в дому будет проходить несколько этапов очистки и таким образом около 1,5 тысяч жителей села смогут пить хорошую воду.

Строительство станции ведется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Стоимость объекта – около 31 миллиона рублей.

По контракту объект должен быть сдан до 31 августа. Уже завершены работы по устройству накопительной емкости, сделан фундамент, идет монтаж наружных сетей канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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