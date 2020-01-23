2020-01-23T16:10:23+03:00
Звезды

Директором Волковского театра в Ярославле назначен Айрат Тухватуллин

До этого он возглавлял московский «Театр Луны»
Полина Вачнадзе
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Назначение произошло только в январе. ФОТО: Айрат Тухватуллин ФейсбукНазначение произошло только в январе. ФОТО: Айрат Тухватуллин Фейсбук
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Директором театра драмы имени Федора Волкова назначен Айрат Тухватуллин. Напомним, что прежний директор Первого Ярославского Алексей Туркалов был уволен еще в июле прошлого года после скандала, связанного с объединением театров.

В октябре появилась информация, что Айрат Тухватуллин назначен исполнительным директором Волковского, однако, тогда она не подтвердилась. Назначение произошло только в январе.

Айрат Тухватуллин родился 22 сентября 1976. Выпускник продюсерского факультета ГИТИСа, имеет большой опыт работы управления театром. Работал в общественной организации «Гранд Гала Продакшн», где организовал гастрольные туры «Илзе Лиепы и Звезд русского балета» по России и миру, гастроли «Государственного балета Нанси и Лотарингии» с участием звезд театра Гранд Опера в Большом театре. В течение 10 лет успешно возглавлял частный театр, в котором играли Михаил Ефремов, Дмитрий Харатьян, Александр Балуев, Гоша Куценко и многие другие. Был заместителем директора в Театре Сергея Безрукова, после чего учредил собственное агентство - «Международное театральное агентство «Интерстейдж», где работал над организацией гастролей российских, итальянских и американских театральных трупп, а также показов спектаклей в рамках «Международного фестиваля им. А.П. Чехова».

В 2017-2019 годах был директором московского «Театра Луны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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