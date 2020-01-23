Стоит ли ярославцам опасаться посылок из Китая, где бушует коронавирус

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:42:18+03:00

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У ярославцев большой популярностью пользуются китайские сайты, поэтому многие заволновались – не опасны ли товары из Китая, где сейчас бушует коронавирус? Тем более, что сейчас на таможне тщательно проверяют не только прилетевших из-за границы, но и их багаж.

За комментариями мы обратились в Управление ФПС Ярославской области. Как оказалось, в последние дни поступило немало запросов о возможном риске передачи коронавируса при соприкосновении с входящими из Китая товарами или посылками.

- Почта России заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях руководствуется предписанием профильных ведомств. На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало, - пояснили в ярославском УФПС.

Тем временем, Роспотребнадзор просит российских туристов, выезжающих в Китай, соблюдать некоторые меры предосторожности. Про товары с китайских сайтов ведомство ничего не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU