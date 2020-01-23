2020-01-23T14:17:56+03:00
Звезды

Владелец дома Чарышникова в Ярославле может лишиться своей собственности

Хозяин здания уже был оштрафован за небрежное отношение к объекту культурного наследия
Полина Вачнадзе
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ФОТО: архив КПФОТО: архив КП
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Как говорят в департаменте охраны объектов культурного наследия, собственнику дома Чарышникова на улице Кооперативной в Ярославле, который больше известен как костел, не раз направлялись предписания о необходимости провести работы, чтобы сохранить здание. Но они игнорировались. Владелец даже был оштрафован, но никаких действий все равно не предпринял.

- Департамент подал исковое заявление в Арбитражный суд об изъятии у собственника объекта, - пояснил директор департамента Александр Филяев. – Решение суда на сегодняшний день еще не вынесено. Ситуация у нас на контроле.

Дом Чарышникова, который является объектом культурного наследия федерального значения, сейчас находится, мягко говоря, в плачевном состоянии: окна без стекол, развалившаяся крыша, ужасный фасад. Использование этого здания без многомиллионных вложений в его реставрацию невозможно.

Кстати, в прошлом году суды в отношении собственников памятников архитектуры были оштрафованы более чем на 2,5 миллиона рублей за ненадлежащее содержание этих объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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