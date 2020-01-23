Владелец дома Чарышникова в Ярославле может лишиться своей собственности
Как говорят в департаменте охраны объектов культурного наследия, собственнику дома Чарышникова на улице Кооперативной в Ярославле, который больше известен как костел, не раз направлялись предписания о необходимости провести работы, чтобы сохранить здание. Но они игнорировались. Владелец даже был оштрафован, но никаких действий все равно не предпринял.
- Департамент подал исковое заявление в Арбитражный суд об изъятии у собственника объекта, - пояснил директор департамента Александр Филяев. – Решение суда на сегодняшний день еще не вынесено. Ситуация у нас на контроле.
Дом Чарышникова, который является объектом культурного наследия федерального значения, сейчас находится, мягко говоря, в плачевном состоянии: окна без стекол, развалившаяся крыша, ужасный фасад. Использование этого здания без многомиллионных вложений в его реставрацию невозможно.
Кстати, в прошлом году суды в отношении собственников памятников архитектуры были оштрафованы более чем на 2,5 миллиона рублей за ненадлежащее содержание этих объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU