2020-01-23T14:09:01+03:00
Происшествия

Вынести украшения и обежать дом: ярославна пыталась снять порчу у двух девушек и выманила у них 105 тысяч рублей

Мошенницу отправили на исправительные работы на 10 месяцев
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенница отвела напуганных прохожих в безлюдное место, где подтвердила, что порча точно естьМошенница отвела напуганных прохожих в безлюдное место, где подтвердила, что порча точно естьФото: Игорь НОВИКОВ
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Летом 2017 года в Заволжском районе произошло странное преступление. К двум девушкам на улице подошла женщина, которая стала их убеждать, что на их семьи кто-то навел порчу. Мошенница отвела напуганных прохожих в безлюдное место, провела колдовские обряды, и подтвердила: порча точно есть. Далее таинственная ярославна попросила девушек идти к себе домой и принести все деньги и украшения, а потом, в завершении магического сеанса, предложила обежать дом. В это время женщина держала их рюкзаки. Когда «заколдованные» горожанки вернулись на место, то колдуньи уже не было.

– Подозреваемая в совершении данного преступления была задержана сотрудниками полиции, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщина мошенническими действиями выманила у потерпевших почти 105 тысяч рублей. Она признала свою вину и возместила ущерб.

На мошенницу возбудили уголовное дело. Суд отправил гадалку на исправительные работы на 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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