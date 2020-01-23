2020-01-23T13:56:02+03:00
Общество

В Ярославской области администрацию района обязали убрать свалку

Куда могут обратиться ярославцы, если им известно о захламленной территории
Полина Вачнадзе
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ФОТО: правительство Ярославской областиФОТО: правительство Ярославской области
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Несанкционированную свалку у деревни Петряково Гаврилов-Ямского района обнаружила природоохранная прокуратура. Эта свалка образовалась из-за плохой организации администрацией района вывоза мусора – отходы не убирались, люди продолжали сваливать их туда по принципу «другие мусорят и я буду».

По итогам проверки прокурор потребовал очистить территорию, суд это требование поддержал. Судебные приставы передали решение суда в местную администрацию и там, понимая, что за его неисполнение последует наказание, нашли деньги и привели место в порядок.

В прошлом году в Ярославской области было выявлено около 2 тысяч несанкционированных свалок. Для борьбы с ними был создан проект «Народный контроль – 76» и ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором можно оставить информацию о заваленной мусором территории. Кроме того, можно направить обращение на почту doosp@yarregion.ru или позвонить по телефону (4852)400-230.

ИСТОЧНИК KP.RU

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