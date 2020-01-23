В Заволжском районе Ярославля пропал 12-летний конопатый Архип Недозрелов
В Ярославле идут поиски 12-летнего школьника, пропавшего в Заволжском районе города. Архип Недозрелов ушел из дома в 10 утра 22 января. Со среды мальчика никто не видел, его местонахождение устанавливают волонтеры и полиция.
На вид мальчику 12 лет, невысокого роста, около 158см, волосы светлые, на лице веснушки.
Ребенок был одет в болоньевую куртку болотного цвета с капюшоном, болоньевые темные штаны, сине-белые сапоги-аляска, на голове черная шапка с красной эмблемой «Найк».
Если вы знаете что-либо о пропавшем школьнике, пожалуйста, обратитесь в полицию по номерам 02,102 или 112. Также вы можете позвонить волонтерам по номеру 89109640838
ИСТОЧНИК KP.RU