В Заволжском районе Ярославля пропал 12-летний конопатый Архип Недозрелов

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:58:26+03:00

Мальчик ушел из дома 22 января и не вернулся

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В Ярославле идут поиски 12-летнего школьника, пропавшего в Заволжском районе города. Архип Недозрелов ушел из дома в 10 утра 22 января. Со среды мальчика никто не видел, его местонахождение устанавливают волонтеры и полиция.

На вид мальчику 12 лет, невысокого роста, около 158см, волосы светлые, на лице веснушки.

Ребенок был одет в болоньевую куртку болотного цвета с капюшоном, болоньевые темные штаны, сине-белые сапоги-аляска, на голове черная шапка с красной эмблемой «Найк».

Если вы знаете что-либо о пропавшем школьнике, пожалуйста, обратитесь в полицию по номерам 02,102 или 112. Также вы можете позвонить волонтерам по номеру 89109640838

ИСТОЧНИК KP.RU