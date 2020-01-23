В Ярославской области из-за теплой зимы проснулся клещ

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:22:12+03:00

Обычно клещи в нашем регионе просыпаются в марте Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Ярославской области из-за аномально теплой зимы проснулся одинокий клещ. Паукообразного вредителя ярославна принесла в Соловьевскую больницу, чтобы обследовать.

– Клещ ничем не заражен, – развеяла страхи горожан пресс-секретарь департамента здравоохранения Ольга Силина.

Опасаться за свою жизнь жителям региона не стоит. Во-первых, морозы уже наступают, а во-вторых, чтобы клещи начали массово кусать людей и животных, нужны, как минимум, устойчивые 8 градусов тепла. Обычно в наших краях опасные членистоногие просыпаются в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU