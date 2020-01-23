2020-01-23T12:05:02+03:00
Общество

За сезон охоты на лосей ярославцы 460 раз нарушили природоохранное законодательство

И законно добыли 2135 особей
Екатерина РЯБЦЕВА
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До 29 февраля 2020 года продолжается охота на лисиц, волков, зайцев, енотовидную собаку и бобраДо 29 февраля 2020 года продолжается охота на лисиц, волков, зайцев, енотовидную собаку и бобраФото: Правительство Ярославской области
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С 1 октября по 31 декабря 2019 года в Ярославской области был открыт сезон охоты на лосей. За это время на территории региона работали 17 антибраконьерских групп, в числе которых были охотничьи инспекторы, сотрудники охотхозяйств и полиция. Они провели почти 3,5 тысячи рейдов и выявили 460 нарушений. Браконьеры заплатили за свою охоту штрафов более чем на 430 тысяч рублей. Четыре человека были лишены права охотиться, а восемь дел передали на рассмотрение в суд.

– На сезон охоты 2019 – 2020 годов лимит добычи лосей в охотугодьях Ярославского региона установлен в 2484 особи, – рассказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира, старший государственный инспектор региона в области охраны окружающей среды Владимир Сафонов. – По итогам было добыто 2135 особей. Такое количество не повлияет на популяцию животных в нашем регионе.

Сейчас охота на лосей уже закрыта. За незаконную добычу охотник заплатит штраф до 500 тысяч рублей или будет привлечен к уголовной отвественности. Еще ему придется возместить ущерб за убитое животное: до 240 тысяч рублей за самца и до 400 тысяч рублей за самку.

До 29 февраля 2020 года продолжается охота на лисиц, волков, зайцев, енотовидную собаку и бобра. Также в эти сроки можно выйти на кабана, но коллективная охота на животное загоном, нагоном и с применением охотничьих собак запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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