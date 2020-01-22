В Ярославской области пропали два школьника. Они могут быть где угодно

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:38:40+03:00

Никто не знает, в чем и куда ушли 12-летний и 14-летий мальчики

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В селе Новоалексеевка Переславского района Ярославской области пропали два мальчика. 14-летний Эдик Житников и 12-летний Влад Житлов потерялись сегодня, 22 января. Детей разыскивают в Ярославской и Московской области. По факту исчезновения проводится доследственная проверка.

Влад: около 150 см, худощавый, темные короткие волосы, глаза карие. Был одет в синий спортивный костюм, однотонная куртка защитного цвета с подстежкой от армейского бушлата. При себе может иметь школьный рюкзак-ранец

Эдик: около 165 см, худощавый, черноволосый, цвет глаз – карий. Мог быть одет в синий спортивный костюм или камуфлированную защитную одежду.

Если вы видели мальчиков, или знаете что-либо о их местонахождении, срочно позвоните в полицию по номеру 112, в следственный отдел по городу Переславлю-Залесскому следственного управления СК России по Ярославской области по телефону 8-962-209-00-12, либо в территориальный отдел полиции по телефону 8(48535) 3-19-89 или волонтерам - 88007005452

Фото: Лиза Алерт

ИСТОЧНИК KP.RU