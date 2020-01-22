Аварии по всему городу. Из-за гололеда Ярославль встал в восьмибалльные пробки

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:53:34+03:00

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После обильного снегопада и порывистого ветра дороги Ярославля превратились в каток. Во всяком случае, многие автомобилисты ведут себя как коровы на льду. Но в этом и нет ничего плохого, в такую погоду поговорка «тише едешь-дальше будешь» особенно актуальна.

Но есть и те, кого дорожные условия все же подловили. Так, на Республиканском проезде в Ярославле почти сразу после снегопада столкнулись две иномарки. Машины после удара выбросило со скользкой дороги на обочину. По предварительной информации, в ДТП приняли участие «Форд» и «Киа». У одной из машин серьезные повреждения. О пострадавших информации нет.

Как передают автомобилисты в социальных сетях, на дорогах очень скользко. Мелкие аварии практически во всех районах города. Пробки к данному часу оцениваются в 8 баллов

Аварий на Республиканском проезде.Видео: Джамал Микаилов, Первый ярославский автопортал/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU