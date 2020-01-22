Аварии по всему городу. Из-за гололеда Ярославль встал в восьмибалльные пробки
После обильного снегопада и порывистого ветра дороги Ярославля превратились в каток. Во всяком случае, многие автомобилисты ведут себя как коровы на льду. Но в этом и нет ничего плохого, в такую погоду поговорка «тише едешь-дальше будешь» особенно актуальна.
Но есть и те, кого дорожные условия все же подловили. Так, на Республиканском проезде в Ярославле почти сразу после снегопада столкнулись две иномарки. Машины после удара выбросило со скользкой дороги на обочину. По предварительной информации, в ДТП приняли участие «Форд» и «Киа». У одной из машин серьезные повреждения. О пострадавших информации нет.
Как передают автомобилисты в социальных сетях, на дорогах очень скользко. Мелкие аварии практически во всех районах города. Пробки к данному часу оцениваются в 8 баллов
Аварий на Республиканском проезде.Видео: Джамал Микаилов, Первый ярославский автопортал/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU