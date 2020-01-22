Из-за аномальной погоды на НПЗ пришлось усилить контроль за кислогудронными прудами
Из-за аномальных погоднях условий в Ярославле усилен контроль за уровнем кислогудронных прудов на нефтеперегонном заводе. Специалисты отслеживают его ежедневно, чтобы химикаты не попали в приток Волги – Печегду.
– На данный момент уровень содержимого находится в пределах допустимого – от верха дамбы до уровня жидкости более 100 сантиметров, - рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.
В случае, если выпадет много снега, на предприятии все готово к тому, чтобы вывезти его с территории, прилегающей к прудам, и предотвратить повышение уровня во время таяния
ИСТОЧНИК KP.RU