Из-за аномальной погоды на НПЗ пришлось усилить контроль за кислогудронными прудами

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:41:52+03:00

Нельзя допустить, чтобы химикаты попали из них в приток Волги

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Из-за аномальных погоднях условий в Ярославле усилен контроль за уровнем кислогудронных прудов на нефтеперегонном заводе. Специалисты отслеживают его ежедневно, чтобы химикаты не попали в приток Волги – Печегду.

– На данный момент уровень содержимого находится в пределах допустимого – от верха дамбы до уровня жидкости более 100 сантиметров, - рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

В случае, если выпадет много снега, на предприятии все готово к тому, чтобы вывезти его с территории, прилегающей к прудам, и предотвратить повышение уровня во время таяния

ИСТОЧНИК KP.RU