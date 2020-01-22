2020-01-22T17:41:52+03:00
Общество

Из-за аномальной погоды на НПЗ пришлось усилить контроль за кислогудронными прудами

Нельзя допустить, чтобы химикаты попали из них в приток Волги
Роман РЫЖИКОВ
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Специалисты уверяют: опасаться нечегоСпециалисты уверяют: опасаться нечегоФото: Правительство Ярославской области
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Из-за аномальных погоднях условий в Ярославле усилен контроль за уровнем кислогудронных прудов на нефтеперегонном заводе. Специалисты отслеживают его ежедневно, чтобы химикаты не попали в приток Волги – Печегду.

– На данный момент уровень содержимого находится в пределах допустимого – от верха дамбы до уровня жидкости более 100 сантиметров, - рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

В случае, если выпадет много снега, на предприятии все готово к тому, чтобы вывезти его с территории, прилегающей к прудам, и предотвратить повышение уровня во время таяния

ИСТОЧНИК KP.RU

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