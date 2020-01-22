Экстренное предупреждение МЧС: на Ярославль обрушился снегопад
Ветер, о котором экстренно предупреждали ярославские спасатели жителей региона, принес с собой обильный снегопад. Сразу после того, как над городом ненадолго выглянуло солнышко, небо стало серым, а в воздухе залетали миллиарды белых колючих мушек.
По данным синоптиков сегодня, 22 января, в Ярославской области ожидается усиление западного ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.
Из-за непогоды спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций и увеличение количества ДТП.
Будьте внимательны на дорогах, местами возможно гололедица. Соблюдайте дистанцию и держитесь в стороне от слабо укрепленных конструкций
ИСТОЧНИК KP.RU