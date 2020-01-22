2020-01-22T16:06:39+03:00
Общество

Экстренное предупреждение МЧС: на Ярославль обрушился снегопад

Спасатели предупреждали о ветре
Роман РЫЖИКОВ
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Погода резко измениласьПогода резко измениласьФото: Олег УКЛАДОВ
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Ветер, о котором экстренно предупреждали ярославские спасатели жителей региона, принес с собой обильный снегопад. Сразу после того, как над городом ненадолго выглянуло солнышко, небо стало серым, а в воздухе залетали миллиарды белых колючих мушек.

По данным синоптиков сегодня, 22 января, в Ярославской области ожидается усиление западного ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

Из-за непогоды спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций и увеличение количества ДТП.

Будьте внимательны на дорогах, местами возможно гололедица. Соблюдайте дистанцию и держитесь в стороне от слабо укрепленных конструкций

ИСТОЧНИК KP.RU

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