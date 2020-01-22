Больным детям Ярославской области начали доставлять аппараты искусственной вентиляции легких
Выездная детская паллиативная бригада начала доставлять аппараты искусственной вентиляции легких. Они нужны шести пациентам областной детской клинической больницы, которые из-за тяжелых врожденных заболеваний не могут самостоятельно дышать. Два аппарата ИВЛ отвезли в Ростовский район.
Оборудование простое в использовании. Специальные переносные сумки дадут детям возможность выходить за пределы квартиры.
Среди пациентов есть ребенок, который несколько месяцев находился в реанимации, а теперь, благодаря портативному аппарату ИВЛ, смог переехать домой.
Всего в области 95 детей нуждаются в паллиативной медицинской помощи. Одним требуются консультации врачей, другим – медицинское оборудование. Теперь созданная выездная бригада сможет помочь каждому ребенку на дому. Посещать пациентов врачи будут как по плану, так и по заявкам родителей.
Для оказания паллиативной помощи закупили необходимое оборудование. Часть уже доставили, остальное поступит в больницу в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU