2020-01-22T15:32:50+03:00
Общество

Больным детям Ярославской области начали доставлять аппараты искусственной вентиляции легких

Благодаря аппаратам ИВЛ маленькие пациенты смогут вернуться домой
Светлана Крутикова
Поделиться:
Всего в области 95 детей нуждаются в паллиативной медицинской помощиВсего в области 95 детей нуждаются в паллиативной медицинской помощиФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Выездная детская паллиативная бригада начала доставлять аппараты искусственной вентиляции легких. Они нужны шести пациентам областной детской клинической больницы, которые из-за тяжелых врожденных заболеваний не могут самостоятельно дышать. Два аппарата ИВЛ отвезли в Ростовский район.

Оборудование простое в использовании. Специальные переносные сумки дадут детям возможность выходить за пределы квартиры.

Среди пациентов есть ребенок, который несколько месяцев находился в реанимации, а теперь, благодаря портативному аппарату ИВЛ, смог переехать домой.

Всего в области 95 детей нуждаются в паллиативной медицинской помощи. Одним требуются консультации врачей, другим – медицинское оборудование. Теперь созданная выездная бригада сможет помочь каждому ребенку на дому. Посещать пациентов врачи будут как по плану, так и по заявкам родителей.

Для оказания паллиативной помощи закупили необходимое оборудование. Часть уже доставили, остальное поступит в больницу в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за аномальной погоды на НПЗ пришлось усилить контроль за кислогудронными прудами
Экстренное предупреждение МЧС: на Ярославль обрушился снегопад
Больным детям Ярославской области начали доставлять аппараты искусственной вентиляции легких
Можно ли наручники открыть иголкой и какие льготы есть служащих: ярославские студенты познакомились с батальоном ППС
В Ярославле двое мужчин сожги иномарку
В ярославских школах меню будет обновляться каждую четверть
В Ярославле закрывают сайты, где продают дипломы и диагностические карты техосмотра
Ярославские спасатели ехали вытаскивать из проруби собаку, а пришлось спасать людей
В Ярославле будут судить водителя, который получил страховку за повреждения, полученные машиной в другом ДТП
Где и как ярославцы смогут отметить годовщину снятия блокады Ленинграда
В Ярославле капитану дальнего плавания запретили выезд за границу
В Ярославской области полицейские за сутки сняли с поездов несколько пьяных пассажиров
Ярославна не пополняла кредитку и лишилась дачного домика
На улице Чкалова обнаружен труп