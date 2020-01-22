2020-01-22T15:22:02+03:00
Общество

Можно ли наручники открыть иголкой и какие льготы есть служащих: ярославские студенты познакомились с батальоном ППС

И узнали об особенностях нелегкой службы
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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Тридцать студентов Ярославского градостроительного колледжа, которые скоро станут юристами, пришли на встречу с батальоном ППС, чтобы узнать об особенностях нелегкой службы. Во время знакомства сотрудник батальона патрульно-постовой службы старший лейтенант полиции А.Г. Павлычев, общаясь с ребятами, развеял стереотипы и мифы вокруг своей профессии. Так юные юристы узнали, для чего нужны спецсредства, а самые смелые студенты смогли проверить, действительно ли можно разорвать наручники или открыть их с помощью иголки. А еще они примерили бронежилет весом 7 килограммов.

Ребята тоже не молчали и задавали вопросы. Например, их интересовало, как попасть в отряд «Правопорядок», какие льготы есть у служащих и как семьи полицейских относятся в длительным командировкам на Северный Кавказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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