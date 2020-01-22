2020-01-22T14:45:36+03:00
Происшествия

В Ярославле двое мужчин сожги иномарку

Поджог произошел ночью на улице Светлой
Роман РЫЖИКОВ
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Кадр с камер уличного видеонаблюденияКадр с камер уличного видеонаблюдения
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Ночью на улице Светлой в Ярославле вспыхнула иномарка. Сигнал о пожаре в Дядьково поступил на пульт спасателей в 2:45. К дому 1к2 направилась одна машина, четверо пожарных справились с огнем к пяти часам. Припаркованные рядом машины не пострадали.

Момент возгорания попал на уличные камеры видеонаблюдения. Они запечатлели, как к «КИА Рио» подходят двое неизвестных. Один чем-то облил капот, а второй поджог машину, после чего они сбежали.

Владельцы иномарки обратились в полицию. Проводится проверка.

Поджог иномарки в Дядьково.Видео: Жесть Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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