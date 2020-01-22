В Ярославле двое мужчин сожги иномарку
Поджог произошел ночью на улице Светлой
Кадр с камер уличного видеонаблюдения
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Ночью на улице Светлой в Ярославле вспыхнула иномарка. Сигнал о пожаре в Дядьково поступил на пульт спасателей в 2:45. К дому 1к2 направилась одна машина, четверо пожарных справились с огнем к пяти часам. Припаркованные рядом машины не пострадали.
Момент возгорания попал на уличные камеры видеонаблюдения. Они запечатлели, как к «КИА Рио» подходят двое неизвестных. Один чем-то облил капот, а второй поджог машину, после чего они сбежали.
Владельцы иномарки обратились в полицию. Проводится проверка.
Поджог иномарки в Дядьково.Видео: Жесть Ярославль/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU