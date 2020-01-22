В ярославских школах меню будет обновляться каждую четверть

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:29:41+03:00

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Каждую четверть в ярославских школьных столовых будет обновляться меню. Такое решение приняли после проведения анкетирования, в котором поучаствовали 19314 школьников и 18264 родителя.

Блюда, которые ученикам пришлись не по душе, готовить уже перестали и добавили желаемые позиции.

Сейчас во всех школах города действует двухнедельное меню. Сбалансированные завтраки делятся на молочные, мясные и рыбные, и составляют 500-600 килокалорий в порции. В обед школьники питаются горячим супом, едят второе блюдо, а также выпечку или фрукт.

– Перед тем, как попасть на стол, новые позиции меню продегустировала команда здорового питания «Едим в школе», в которую вошли представители школы, родители и оператор питания, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Организаторы проекта встречаются раз в четверть, чтобы обсудить важные вопросы и скорректировать меню на следующую четверть.

ИСТОЧНИК KP.RU