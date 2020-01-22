В Ярославле закрывают сайты, где продают дипломы и диагностические карты техосмотра

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:06:01+03:00

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Прокуратура Дзержинского района нашла сайт по продаже диагностических карт, которые выдавали без техосмотра автомобиля. Ведомство направило в суд заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению и потребовало закрыть этот ресурс.

Ранее прокуратура Фрунзенского района обнаружила сайт, где можно было купить диплом об образовании. Суд уже признал информацию запрещенной к распространению и закрыл ресурс.

ИСТОЧНИК KP.RU