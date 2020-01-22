Ярославские спасатели ехали вытаскивать из проруби собаку, а пришлось спасать людей
ЧП произошло в субботу, 18 января, на реке Пахма в Ярославском районе. На телефон спасателей поступило сообщение о том, что в воду провалилась собака, но когда специалисты приехали на место, то увидели совершенно иную картину.
Ротвейлер спокойно бегал по берегу, а на льду, на самой его кромке, сидели двое мужчин.
- Как выяснилось позже, собака действительно упала в воду. Это увидел ее хозяин и побежал спасать пса, но сам провалился под лед. Его заметил сосед и тоже бросился на помощь. В итоге он помог выбраться из воды и псу, и мужчине, после чего ротвейлер убежал, а мужчины остались сидеть на льду, опасаясь возвращаться назад, - рассказали в пожарно-спасательной службе Ярославской области.
Эту парочку спасатели на волокушах доставили к берегу. К счастью, в этом случае, все закончилось благополучно, но такая неосмотрительность могла привести к печальному итогу.
- Лучше не заниматься спасением животных самим, лед рыхлый, вес человека он может не выдержать. Нужно позвонить спасателям и мы приедем на помощь. С собакой за это время ничего не случится. На днях был случай, когда со льда Волги сняли пса, - прокомментировали ситуацию в пожарно-спасательной службе.
Если вы заметили на льду человека или животное – позвоните по телефону 112. Специалисты при помощи спецтехники доставят их на берег.
ИСТОЧНИК KP.RU