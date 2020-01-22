2020-01-22T13:25:12+03:00
Общество

Ярославские спасатели ехали вытаскивать из проруби собаку, а пришлось спасать людей

Двое мужчин рискнули своей жизнью, чтобы вытащить из ледяной воды пса
Полина Вачнадзе
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Если вы заметили на льду человека или животное – позвоните по телефону 112Если вы заметили на льду человека или животное – позвоните по телефону 112
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ЧП произошло в субботу, 18 января, на реке Пахма в Ярославском районе. На телефон спасателей поступило сообщение о том, что в воду провалилась собака, но когда специалисты приехали на место, то увидели совершенно иную картину.

Ротвейлер спокойно бегал по берегу, а на льду, на самой его кромке, сидели двое мужчин.

- Как выяснилось позже, собака действительно упала в воду. Это увидел ее хозяин и побежал спасать пса, но сам провалился под лед. Его заметил сосед и тоже бросился на помощь. В итоге он помог выбраться из воды и псу, и мужчине, после чего ротвейлер убежал, а мужчины остались сидеть на льду, опасаясь возвращаться назад, - рассказали в пожарно-спасательной службе Ярославской области.

Эту парочку спасатели на волокушах доставили к берегу. К счастью, в этом случае, все закончилось благополучно, но такая неосмотрительность могла привести к печальному итогу.

- Лучше не заниматься спасением животных самим, лед рыхлый, вес человека он может не выдержать. Нужно позвонить спасателям и мы приедем на помощь. С собакой за это время ничего не случится. На днях был случай, когда со льда Волги сняли пса, - прокомментировали ситуацию в пожарно-спасательной службе.

Если вы заметили на льду человека или животное – позвоните по телефону 112. Специалисты при помощи спецтехники доставят их на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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