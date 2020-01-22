2020-01-22T12:53:13+03:00
Происшествия

В Ярославле будут судить водителя, который получил страховку за повреждения, полученные машиной в другом ДТП

Мужчина обвиняется в мошенничестве в сфере страхования
Полина Вачнадзе
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Заявителю была выплачена страховка свыше 300 тысяч рублейЗаявителю была выплачена страховка свыше 300 тысяч рублейФото: Алексей ФОКИН
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Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено в отношении 27-летнего ярославца. В марте 2017 году в Кузнечихе Ярославского района он попал в ДТП, виновником аварии был признан другой водитель. По версии следствия, во время составления сотрудником ГИБДД справки обвиняемый указал повреждения машины, которые были получены ранее в другой аварии.

- Заведомо ложные сведения были также указаны в заявлении о возмещении убытков по ОСАГО, предоставленном потом в страховую компанию. В итоге заявителю была выплачена страховка свыше 300 тысяч рублей, часть этих денег перечислена за повреждения, которые не могли быть получены в результате ДТП в Ярославском районе, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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