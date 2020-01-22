2020-01-22T12:40:21+03:00
Общество

Где и как ярославцы смогут отметить годовщину снятия блокады Ленинграда

В нашем городе проживает 133 жителя, эвакуированных в те страшные годы из города на Неве
Екатерина РЯБЦЕВА
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С 27 января по 24 марта 1942 года к нам прибыло 162 эшелона с эвакуированными ленинградцамиС 27 января по 24 марта 1942 года к нам прибыло 162 эшелона с эвакуированными ленинградцамиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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27 января в России отмечают День воинской славы России. День, когда Ленинград был освобожден от фашисткой блокады. Ярославль тоже причастен к этому событию. Наш город стал вторым домой для эвакуированных ленинградцев. Он принял много детей, которые мужественно спасались и боролись за свою хрупкую жизнь. Всего в страшные дни блокады в Ярославскую область приехало почти 300 тысяч человек. С 27 января по 24 марта 1942 года к нам прибыло 162 эшелона с эвакуированными ленинградцами. Напуганных и голодных детей разместили в 210 детских домах и 26 стационарах.

В настоящий момент на учете в ярославских отделах по социальной поддержке насчитывается 133 жителя города на Неве.

– Мы приглашаем их, их детей, внуков и правнуков прийти на воинское мемориальное кладбище, чтобы отдать дань памяти погибшим, — рассказал заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Митинг и возложение цветов пройдет на Воинском мемориальном кладбище 21 января в 11 часов утра, а в 11.55 горожане смогут возложить цветы к памятнику жертвам блокадного Ленинграда на улице Павлика Морозова.

На 12.15 запланировано возложение цветов к мемориальной доске жителям блокадного Ленинграда на здании вокзала Ярославль-Главный.

В районах города также состоятся торжественные мероприятия. 27 января в 9 утра на Донском кладбище в Красноперекопском районе и в 10 утра на кладбище на Туговой горе родственники погибших смогут почтить память ушедших. 28 января в 12 часов в ДК Добрынина пройдет урок мужества «Листая книгу «Породнились Нева с Волгою…», а в 13.30 на Тверицком кладбище в Заволжском районе состоится памятная встреча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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