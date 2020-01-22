В Ярославле капитану дальнего плавания запретили выезд за границу

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:52:23+03:00

И у него чуть было не сорвался зарубежный выход в море

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Житель Ярославля, капитан дальнего плавания по профессии, чуть было не остался на суше вместо того, чтобы выйти в открытое море. Правда, простой в работе мог произойти исключительно его вине. Мужчина задолжал своему ребенку алименты на сумму в 330 тысяч рублей.

Приставы предупреждали отца о необходимости погасить долг, но тот на предупреждения не реагировал. Тогда и было вынесено постановление об ограничении права на выезд за пределы России.

- Именно эта мера заставила капитана дальнего плавания, постоянно пересекающего границу страны, срочно принять меры по оплате долга. Чтобы не сорвался зарубежный выход в море, мужчина незамедлительно выплатил задолженность в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Напоминаем, что ограничения на выезд из России из-за задолженности установлены в законе «Об исполнительном производстве». В 2020 году вас не выпустят за границу, если имеется долг 10 тысяч рублей по алиментами, а также возмещениям разного рода вреда, который нанесен должником, и 30 тысяч рублей по всем остальным видам долгов, будь то штрафы, налоги, долги за коммунальные услуги и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU