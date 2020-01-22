2020-01-22T11:26:23+03:00
Общество

В Ярославской области полицейские за сутки сняли с поездов несколько пьяных пассажиров

Добираться до места назначения им придется за свой счет
Полина Вачнадзе
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В дороге лучше вести себя подобающим образом, чтобы не нарваться на неприятности.В дороге лучше вести себя подобающим образом, чтобы не нарваться на неприятности.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пьяную компанию сотрудники транспортной полиции сняли с поезда «МоскваЧереповец». Мужчины, 36-летнйи вологжанин и 39-летний ярославец, увлеклись распитием спиртного, мешали другим пассажирам и не реагировали на замечания проводников.

Другую пьяную парочку сняли с поезда «Москва – Чита», еще один «пьяный дуэт» попался в поезде «Москва – Воркута». Аналогичные ситуации произошли в еще нескольких составах. Все задержанные – мужчины, которые забыли о том, что распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено, ровно как и ругань нецензурной бранью.

- Задержанных проводили в отделения полиции, в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба Северного ЛУ МВД России на транспорте.

В том случае, если задержанные в адекватном состоянии, после составления протокола их отпускают на все четыре стороны. Добираться до места назначения им придется за свой счет. Никакая компенсация, помощь в проезде не предусмотрена. Поэтому в дороге лучше вести себя подобающим образом, чтобы не нарваться на неприятности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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