Ярославна не пополняла кредитку и лишилась дачного домика

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:12:38+03:00

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Жительница Заволжского района оформила кредитную карту, но не всегда могла ее пополнять. Когда долг превысил 400 тысяч рублей, кредиторы обратились в суд. Но даже судебное решение на женщину не повлияло. Тогда приставы решили арестовать имущество должницы – дачный домик с хозяйственной постройкой. Недвижимость оценили в 450 тысяч рублей. Когда ее продадут, то деньги поступят на счет в кредитную организацию, а остаток вернут бывшей собственнице.

Такая безответственность по отношению к своим финансовым делам всегда влечет за собой последствия. Если вы не хотите лишиться машин, домов, квартир или не попасть на долгожданный курорт, вовремя оплачивайте счета и пополняйте кредитные карты.

ИСТОЧНИК KP.RU