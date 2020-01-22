В Ярославле пьяный рецидивист решил угнать иномарку, но врезался в столб

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:43:36+03:00

Теперь мечтать о скорости он будет в специально отведенных местах

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В Красноперекопском районе угнали машину «Черри Тиго». Мимо китайской иномарки проходил 38-летний мужчина. Он был пьян, и уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Видимо, ярославец решил испытать судьбу еще раз и вскрыл замки автомобиля. А потом тронулся, но далеко не уехал – врезался в столб. Возможно, гонщик не хотел красть транспортное средство, а решил лишь выхватить свою дозу адреналина. Но правоохранителям такие оправдания не интересны.

– По данному факту подразделением дознания возбуждено уголовное дело, – пояснили в ведомстве.

Теперь автолюбитель отправится за решетку на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU