2020-01-22T10:29:24+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего в Лесных Полянах двухметрового парня продолжаются больше месяца

24-летнйи Андрей Цапурин ушел 2 декабря прошлого года и исчез
Роман РЫЖИКОВ
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Волонтеры и полиция ищут пропавшего в Лесных Полянах под Ярославлем 24-летнего парня полтора месяца. Андрей Цапурин ушел из дома 2 декабря прошлого года и исчез. О его местонахождении ничего неизвестно.

Андрей очень высокий, около двух метров ростом, плотного телосложения. Носит короткую стрижку, волосы светлые, глаза серого цвета. Был одет в черную болоньевую куртку, серые спортивные серые брюки, черные берцы.

Если вы знаете что-либо о его местонахождении, просим обратиться в полицию по номерам 02, 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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