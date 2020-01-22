2020-01-22T11:07:17+03:00
Происшествия

В Ярославской области подросток без прав не уступил дорогу иномарке с прицепом и попал вместе с другом в больницу

«Шестерка» получила сильные повреждения
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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Во вторник, 21 января, около 23.15 на 3 километре 500 метров окружной дороги в Переславле Залесском на выезде с второстепенки «шестерка» врезалась в «Рено» с полуприцепом. За рулем отечественной машины находился 15-летний водитель без прав. На пассажирском сидении ВАЗа тоже сидел подросток. Иномаркой управлял 39-летний мужчина.

Дети из «шестерки» получили травмы и попали в больницу.

На месте работали сотрудники ГИБДД, следователи и врачи.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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