В Ярославле в феврале пройдет акция «Музыкальный трамвай»

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:05:33+03:00

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«Музыкальный трамвай» пойдет 15 февраля, в субботу, от улицы Свердлова до Волгоградской. На данный момент время выезда запланировано на 18:00, но оно может измениться.

Пассажиры не просто так проедут на общественном транспорте – на протяжении всего маршрута для них будут петь и играть музыканты. Кто именно, еще решается, причем выбрать исполнителя ярославцы могут сами, предложив свои варианты в социальной сети ВКонтакте, в группе «Министерство молодежных дел».

«Музыкальный трамвай» по улицам Ярославля пройдет не в первый раз. Обычно остановок он не делает, так как заполняется пассажирами сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU