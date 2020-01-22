2020-01-22T10:05:33+03:00
Общество

В Ярославле в феврале пройдет акция «Музыкальный трамвай»

Пассажиры смогут прокатиться под песни, которые выберет большинство проголосовавших
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Поездка обычно длится около полутора часовПоездка обычно длится около полутора часовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Музыкальный трамвай» пойдет 15 февраля, в субботу, от улицы Свердлова до Волгоградской. На данный момент время выезда запланировано на 18:00, но оно может измениться.

Пассажиры не просто так проедут на общественном транспорте – на протяжении всего маршрута для них будут петь и играть музыканты. Кто именно, еще решается, причем выбрать исполнителя ярославцы могут сами, предложив свои варианты в социальной сети ВКонтакте, в группе «Министерство молодежных дел».

«Музыкальный трамвай» по улицам Ярославля пройдет не в первый раз. Обычно остановок он не делает, так как заполняется пассажирами сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле будут судить водителя, который получил страховку за повреждения, полученные машиной в другом ДТП
Где и как ярославцы смогут отметить годовщину снятия блокады Ленинграда
В Ярославле капитану дальнего плавания запретили выезд за границу
В Ярославской области полицейские за сутки сняли с поездов несколько пьяных пассажиров
Ярославна не пополняла кредитку и лишилась дачного домика
На улице Чкалова обнаружен труп
В Ярославле пьяный рецидивист решил угнать иномарку, но врезался в столб
Поиски пропавшего в Лесных Полянах двухметрового парня продолжаются больше месяца
В Ярославской области подросток без прав не уступил дорогу иномарке с прицепом и попал вместе с другом в больницу
В Ярославле в феврале пройдет акция «Музыкальный трамвай»
В Ярославле изменился маршрут автобуса №17
164 дома в Заволжском районе Ярославля могут отключить от газа
Перерывы чемпионата нашему «бронепоезду» не на пользу
В Ярославле начался суд по падению снежной глыбы на женщину
Ярославские энергетики заменили более полутысячи ламп уличного освещения в областном центре
В этом году в Ярославской области в первый класс пойдет 15 тысяч детей
Ярославна отдала деньги первому встречному с сайта знакомств
Ярославль принимает участие в конкурсе за звание самого узнаваемого города страны
Запись первоклассников в рыбинские школы начнется 25 января
В Ярославской области на левом берегу Тутаева открылась государственная аптека
В Ярославской области кафе, где продавали алкоголь без лицензии, грозит многомиллионный штраф
25 января в музей-заповедник Ярославля будет бесплатный вход
В Ярославле арестовали двух серийных воров
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
25 января ярославские студенты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте
Ледоход в середине января: невероятно красивое и редкое явление сняли в Ярославле