В Ярославле изменился маршрут автобуса №17

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:43:48+03:00

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В Ярославле с 21 января изменилась схема движения автобуса №17 «ЯШЗ-Ивняки» из-за закрытия одной из дорог в частном секторе Красноперекопского района города.

- В связи с неудовлетворительным состояние проезжей части по адресу: Починки, 1-я линия, дома 15-17, автобус №17 работает с объездом по улице Декабристов, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Как долго будет работать эта схема – пока неизвестно. По данным департамента городского хозяйства, сегодня должны приступить к грейдированию дороги. Как только работы будут завершены, привычное движение восстановится.

ИСТОЧНИК KP.RU