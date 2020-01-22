2020-01-22T09:43:48+03:00
Общество

В Ярославле изменился маршрут автобуса №17

Одна из дорог Красноперекопского района закрыта из-за ее плохого состояния
Полина Вачнадзе
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Автобус №17 работает с объездом по улице ДекабристовАвтобус №17 работает с объездом по улице ДекабристовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле с 21 января изменилась схема движения автобуса №17 «ЯШЗ-Ивняки» из-за закрытия одной из дорог в частном секторе Красноперекопского района города.

- В связи с неудовлетворительным состояние проезжей части по адресу: Починки, 1-я линия, дома 15-17, автобус №17 работает с объездом по улице Декабристов, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Как долго будет работать эта схема – пока неизвестно. По данным департамента городского хозяйства, сегодня должны приступить к грейдированию дороги. Как только работы будут завершены, привычное движение восстановится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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