Перерывы чемпионата нашему «бронепоезду» не на пользу

21 Янв. 2020 2020-01-21T22:53:48+03:00

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Видимо, столь тяжеловесный состав, как наш «бронепоезд», заранее как бы обречен на трудный старт после пауз в регулярном чемпионате КХЛ. Ничем другим вряд ли удастся объяснить ставшие уже традиционными не лучшие матчи «Локомотива» как на старте сезона, так и после перерывов на Евротур и Матч звезд. Игроки за дни пауз словно выпадают из рабочего ритма, с которым уже получается добиваться результатов и набирать очки. Вот матч в Нижнем Новгороде как раз и стал таким очередным казусом.

Уже в первом периоде было заметно, что тот самый прессинг, которым наставник «Локомотива» Майкл Пелино поддавливать соперников с первых секунд, вновь у его подопечных не шибко получается. Правда, у ярославцев вроде бы было лучше, чем в торпедовцев, с бросками в створ «рамки». Но тут не хватало небольшого, но важного трафика перед вратарем «Торпедо», потому что основная часть наших бросков была с дальних позиций. На свой «пятак» торпедовцы наших, что называется, не подпускали и на пушечный выстрел, хотя у «бронепоезда» это главное оружие.

Надо отдать должное обороне «Локомотива», которая за первые 20 минут и за последующие 20 фактически смогла нейтрализовать более шустро вернувшихся в рабочий ритм торпедовских форвардов. Удачно бился в «рамке» Илья Коновалов, которому никак нельзя ставить в вину пропущенный первый гол после рикошета от «вражеского» форварда. Как раз Коновалов за 40 минут своим удачным выбором позиции в воротах раз за разом срывал завершения атак «Торпедо».

«Локомотив», более-менее вкатившись в игру после первого перерыва, стал искать свое счастье в чужих ворот. И нашел довольно быстро, чему поспособствало первое же наше большинство. Стефан Пяярви в чужой зоне вывел Андрей Маркова на бросок, чему удачно, наконец-то, помог трафик Антона Ландера. Не лучшим образом отбитую вратарем шайбу Владимир Ткачев мгновенно отправил над вратарем под перекладину 1:1.

Вот, вроде бы, появился шанс нарастить успех. Но не тут-то было. Три удаления у «Локомотива» во втором периоде за не очень явные нарушения сильно помотали игроков в меньшинстве. Учитывая еще и дальнюю скамейку в эти минуты, можно только признать геройством действия наших ребят, выстоявших в тяжелейших испытаниях.

Но этот измор сказался на «Локомотиве» сразу после второго перерыва. В своей зоне ошибся Максим Осипов, за что сразу последовало наказание. Для Майкла Пелино задачка резко усложнилась. Это с учетом того, что команда еще не раскатилась. Правда, наша молодежь в лице Григория Денисенко, Дениса Алексеева, Артура Каюмова и Николая Коваленко в отдельных эпизодах, что называется, раскатывала оборону хозяев, но скорости, на которых шла «раскатка», оказывались для нашей молодежи только помехой при завершениях. Алексеев, например, два шикарных момента не смог реализовать.

Когда в середине периода случился очередной казус с нашей защитой и четверым нашим не хватило и сил, и бдительности против двух торпедовских «нахалов», чтобы не допустить третий гол, исход матча стал очевиден, как божий день. Правда, судьи вскоре после трех пропущенных нарушений торпедовцев вдруг разглядели четвертое, шанс на спасение возник – большинство. Но наставник «Локомотива» не рискнул тут снять вратаря, полагаясь на свою спецгруппу. А она «не шмагла». Вот тут уже Пелино спохватился и последние две минуты «Локомотив» играл без Коновалова. Но смогли только не пропустить в пустые ворота. Хотя надо было самим забивать в другие.

«Торпедо» (НН) – «Локомотив» - 3:1(1:0;0:1;2:0)

ИСТОЧНИК KP.RU