В этом году в Ярославской области в первый класс пойдет 15 тысяч детей
В Ярославской области в 2020 году в первый класс пойдет почти 15 тысяч детей. Подать заявление нужно с 1 февраля до 30 июня.
– Советую родителям внимательно следить за обновлениями школьных сайтов: вся информация о правилах подачи заявлений в конкретное общеобразовательное учреждение, о времени и месте, а также о количестве мест в первых классах обязательно размещается на официальном сайте учреждения, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
Важно помнить, что первоклассники будут зачисляться в школы по месту регистрации. С 1 июля учебные заведения смогут принимать детей, не проживающих на закрепленной территории.
Если в одной семье дети живут вместе, то они имеют право учиться в той же школе, где уже закреплены их браться и сестры. Родители должны лишь предоставить документы, которые подтвердят родство и совместное проживание.
Как обычно, сначала будут зачислены школьники, которые принадлежат ко льготной категории граждан, потом те, у кого в образовательном учреждении уже учатся браться и сестры, а после все, кто проживают на закрепленной территории.
Перечень документов нужно уточнить в школах.
ИСТОЧНИК KP.RU