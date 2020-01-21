В этом году в Ярославской области в первый класс пойдет 15 тысяч детей

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:40:13+03:00

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В Ярославской области в 2020 году в первый класс пойдет почти 15 тысяч детей. Подать заявление нужно с 1 февраля до 30 июня.

– Советую родителям внимательно следить за обновлениями школьных сайтов: вся информация о правилах подачи заявлений в конкретное общеобразовательное учреждение, о времени и месте, а также о количестве мест в первых классах обязательно размещается на официальном сайте учреждения, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Важно помнить, что первоклассники будут зачисляться в школы по месту регистрации. С 1 июля учебные заведения смогут принимать детей, не проживающих на закрепленной территории.

Если в одной семье дети живут вместе, то они имеют право учиться в той же школе, где уже закреплены их браться и сестры. Родители должны лишь предоставить документы, которые подтвердят родство и совместное проживание.

Как обычно, сначала будут зачислены школьники, которые принадлежат ко льготной категории граждан, потом те, у кого в образовательном учреждении уже учатся браться и сестры, а после все, кто проживают на закрепленной территории.

Перечень документов нужно уточнить в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU