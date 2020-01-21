Ярославна отдала деньги первому встречному с сайта знакомств
Зарегистрировавшись на сайте знакомств, 30-летняя женщина из Ярославля не только не нашла там свою любовь, но и лишилась крупной суммы денег.
На сайте ярославна познакомилась с мужчиной и уже через несколько дней он стал сетовать на финансовые трудности и уговаривать женщину дать ему денег. Сердобольная дама пожалела нового ухажера и перевела ему 165 тысяч рублей. Не трудно догадаться, что, получив желаемое, знакомый перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения.
Потерпевшая написала заявление в полицию, сейчас сотрудники правоохранительных органов проворят проверку и устанавливают личность мужчины с сайта.
ИСТОЧНИК KP.RU